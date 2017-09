Jogadores do Figueirense comemoram com Henan (9), autor do primeiro gol sobre o ABC

A vitória sobre o ABC por 2 a 0 neste sábado trouxe um alívio para o Figueirense. O time ainda permanece na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B, mas agora com as baterias recarregadas. Um dos destaques da partida no Scarpelli, o sul-africano Ty Sandows comemorou o fato de marcar gol logo na estreia diante do torcedor alvinegro.

— Estou feliz, todo jogador sonha em fazer gol na estreia. Time conseguiu jogar bem, e indo bem coletivamente, acho que o individual vai aparecer. A vitória nos dá um alívio. Estávamos precisando para emendar uma sequência e, quem sabe, conseguir a vitória na próxima rodada — disse o atacante, que anotou o segundo gol no triunfo sobre a equipe de Natal.

Ty Sandows prometeu sempre se dedicar ao máximo pelo Figueira.

— Faltava ritmo de jogo, mas isso vai melhorando a cada jogo e nós vamos conseguir sair dessa situação — frisou.

O goleiro Saulo salientou que a vitória dará mais tranquilidade para trabalhar.

— Não quero ser o herói, quero ganhar a guerra. O que importa é sair com a vitória, pra nós hoje o importante são os três pontos — afirmou.

Leia todas as notícias do Figueirense

Acesse a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro