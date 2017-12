O meia Andrigo deve ser uma das novidades no grupo do Inter para a temporada 2018. O jogador esteve perto de ser cedido ao Figueirense, em uma troca pelo lateral Dudu. No entanto, ocorreu uma reviravolta na negociação, e o atleta de 22 anos não vai mais para o Orlando Scarpelli.

Revelado pelo Inter e promessa nas divisões de base, Andrigo chegou a ser eleito o craque do Gauchão 2016. Porém, acabou não se firmando na equipe no decorrer da temporada. Em 2017, foi emprestado ao Atlético-GO, onde teve boas atuações

As primeiras conversas entre Inter e Figueirense davam conta de uma troca por empréstimo. Dudu viria para o Beira-Rio, enquanto Andrigo iria para o Orlando Scarpelli. Porém, com a mudança no molde do negócio, Dudu deve ser adquirido em definitivo, sem que o meia seja cedido.

O Inter ainda aguarda novas propostas por Andrigo. No entanto, se as ofertas não chegarem ou não agradarem, o jogador será aproveitado pelo técnico Odair Hellmann. Além dele, também será utilizado o meia Marcinho, 22 anos, que volta de empréstimo do Brasil de Pelotas.