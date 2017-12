O Figueirense anunciou nesta quarta-feira o início das atividades de 2018. E elas terão o comando de Felipe Faro. Ex-diretor da Traffic na década passada, ele será o homem forte do departamento de futebol alvinegro. O executivo que já trabalhou também no Santos, se junta a Fernades, nomeado gerente de futebol.

Eles serão apresentados pelo Figueira na tarde do dia 2 (próxima terça), quando o clube inicia a pré-temporada. Os atletas se apresentam ao clube e passam os dois primeiros dias em exames médicos e avaliações físicas. A partir do dia 4 o Figueirense começa efetivamente os treinamentos da pré-temporada.

A primeira competição no calendário do Figueirense é o Campeonato Catarinense. A estreia está marcada para o dia 17 de janeiro, quando a equipe recebe o Criciúma no Orlando Scarpelli.

