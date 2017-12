O ano de 2017 não deixa saudades no torcedor do Figueirense, e a meta para 2018 é voltar a brigar por título e acesso. Por isso, nada melhor do que ter perto do grupo alguém que conhece o caminho das pedras. E essa vai ser uma das prerrogativas do trabalho de Fernandes, craque do passado do Alvinegro que foi alçado ao posto de gerente de futebol.

Cinco vezes campeão catarinense com a camisa do time, o maior artilheiro da história do Figueirense terá a missão de repassar aos atletas o DNA alvinegro que ele conhece tão bem. Otimista, ele acredita que 2018 vai ser um ano diferente. E, se depender dele, fora de campo não vai faltar empenho, assim como nunca faltou dentro das quatro linhas.

— Sempre fiz com muito carinho, amor e dedicação e sempre busquei honrar a camisa do Figueirense. Vou continuar a mesma pessoa, agora usando a experiência que adquiri ao longo da minha carreira como jogador pra ajudar o clube na nova função, sempre trabalhando forte, com muita dedicação — declarou o ídolo em entrevista publicada no site oficial do clube.

Depois de passar anos afastado do Figueirense por causa de divergências políticas com a antiga gestão, em 2017 Fernandes foi convidado a retornar, fazendo um meio-de-campo, com o perdão do trocadilho, entre a base e o profissional. Agora, o desafio é outro, e ele terá a parceria de um diretor de futebol, que o clube ainda busca no mercado.

— Acredito na nova gestão do clube, e também acredito que o nosso querido Figueirense vai crescer em sua estrutura. Como conseqüência, os resultados dentro de campo vão começar a aparecer. Por isso, acredito que juntos nós faremos um grande trabalho — afirmou.

