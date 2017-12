Anunciado como diretor de futebol do Figueirense, Felipe Faro será apresentado oficialmente na próxima terça-feira, porém, em entrevista à Rádio Figueira ele projetou o que espera do time na temporada 2018.

Como não poderia deixar de ser, a principal ambição do novo dirigente do Figueira é ver o time lutando pelo acesso à elite do futebol brasileiro na próxima temporada. Para que isso se torne realidade, Faro aposta na união de todos os setores do clube.

– Espero que com a ajuda de todos os funcionários, os membros da comissão técnica e dos jogadores possamos ter êxito para que o maior objetivo seja alcançado, a Série A. Dedicação e esforço não faltarão. Quero pedir à torcida o apoio e falar para que acredite no nosso trabalho, que será dentro do orçamento – falou Faro.

O diretor de futebol garantiu, ainda, que está bastante motivado para fazer um bom trabalho no Figueirense a partir da próxima semana.

– Eu chego ao clube com muita motivação, com muita vontade de trabalhar e sabendo da responsabilidade de estar na direção de futebol do Figueirense, que é um dos maiores clubes do Brasil – disse o dirigente.

O Figueirense estreia no Catarinense no próximo dia 17 de janeiro, às 20h30min, contra o Criciúma, no Orlando Scarpelli.

