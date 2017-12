Marquinhos foi punido com um ano de suspensão por doping. O julgamento do zagueiro do Figueirense foi realizado nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, pela Primeira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No final do ano passado, ele foi flagrado no exame antidoping e aguardava ser julgado. O resultado cabe recurso.

O exame ocorreu em 6 de novembro, após jogo contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro. Na urina do jogador foram encontradas três substâncias consideradas anabolizantes: androsterone, 19-norandrosterone e pregnanediol. A contraprova também atestou positivo para doping.

O jogador aguardava o resultado do julgamento para acertar a renovação de contrato por pelo menos outra temporada com o Figueirense.

