O zagueiro Cleberson e o lateral-direito Raul foram oficialmente apresentados nesta terça-feira pelo Figueirense. Antes do treinamento que definiu o time que encara o Brusque, os dois vestiram a camisa do Furacão e deixaram claro que vão brigar por lugares entre os titulares no decorrer da temporada 2018.

– É uma disputa boa. Dá um trabalho a mais para o treinador. A gente quer sempre jogar, mas respeitando cada companheiro. Isso faz parte do futebol. O ano é muito longo e tem muitos jogos. No final o grupo será muito importante – disse o zagueiro Cleberson, que chegou ao Figueira por empréstimo junto ao Atlético-PR.

O discurso de Raul foi na mesma linha. O lateral-direito, que rescindiu o vínculo com o Grêmio para aceitar a proposta do Figueirense, disse estar ansioso para atuar pelo clube.

– Se precisar, estou pronto. Demorou para sair a regularização. Estou treinando desde a reapresentação do grupo. Então, estou preparado. Se eu falar que não estou ansioso será mentira. Estou ansioso para mostrar meu futebol e para as pessoas verem que estou bem preparado. Estava vendo o jogo e vibrando na arquibancada – destacou Raul.

Os dois, aliás, estão regularizados e á disposição de Milton Cruz para o jogo desta quarta-feira, às 20h30min, contra o Brusque, no Orlando Scarpelli, pela terceira rodada do Catarinense. O Alvinegro é o vice-líder da competição, com seis pontos e 100% de aproveitamento.

