A pré-temporada do Figueirense teve início nesta terça-feira. Os jogadores se apresentaram e parte do elenco alvinegro realizou exames médicos. Neste grupo estavam três dos cinco reforços anunciados pelo Figueirense ao logo do dia: os laterais Diego Renan e Samuel Santos, além do volante Betinho. O goleiro Denis e o meia Gustavo Ferrareis farão os exames ainda nesta semana.

Entre as avaliações, eles fizeram o teste isocinético, no Centro Clínico Esportivo Winner, em Florianópolis. O lateral-esquerdo, Diego Renan disputou a última temporada pela Chapecoense, enquanto que o lateral-direito Samuel Samuel vem de empréstimo junto ao Marítimo, de Portugal. Já o volante Betinho enfrentou o Figueirense na Série B do Brasileiro de 2017, pois estava no Guarani.

Denis, de 30 anos, deixou o São Paulo após nove anos e volta a trabalhar com o técnico Milton Cruz, que foi auxiliar técnico no Tricolor durante muito tempo. Gustavo Ferrareis, de 22 anos, disputou o último Brasileirão pelo Bahia e foi cedido por empréstimo pelo Internacional.

Alguns dos jogadores remanescentes do grupo que evitou o rebaixamento na Série B, no ano passado, também realizaram as avaliações ontem, como os laterais João Paulo e Guilherme Lazaroni, além do zagueiro Henrique Trevisan.

Os demais atletas, bem como o atacante Romarinho, oficializado como primeiro reforço do Figueirense ainda em 2017, e o goleiro Neto Volpi, ainda não oficializado, realizarão os testes nos próximos dias.

A quarta-feira poderá ter alguns desfechos de negociações, uma vez que alguns nomes têm sido especulados no clube, como os zagueiros Eduardo (Internacional), Cleberson (Atlético-PR) e Nogueira (Fluminense), o lateral-esquerdo Raul (Grêmio) e o atacante Maikon Leite (ex-Ceará).

Na quinta-feira, o elenco inicia os testes físicos no CFT do Cambirela, em Palhoça. Depois disso, o time dará sequência à pré-temporada, quando Milton Cruz realizará os primeiros trabalhos com bola. A estreia no Catarinense acontece no dia 17, às 20h30min, contra o Criciúma, no Orlando Scarpelli.

