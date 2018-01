Uma das principais contratações do Figueirense para 2018, o goleiro Denis já está em treinamento com os novos companheiros. Após nove anos no São Paulo, o arqueiro tenta ter sequência de jogo em outro clube. Pelo indicativo do preparador de goleiros do Figueirense, Antônio Manoel Peçanha, ele é o favorito ao posto de titular, ainda que não tenha a condição assegurada.

— A questão da titularidade é algo que não tem como definir antecipadamente. O Denis, pela experiência e o clube em que estava, pode ter uma certa vantagem. Mas o dia a dia e os trabalhos vão definir. E a palavra final é do treinador. O Denis é um grande goleiro, mas não podemos afirmar que será titular, precisa ver a continuidade do trabalho — disse Peçanha.

Além de atleta de 30 anos, o Figueirense conta com os goleiros Alisson, Neto Volpi e Vitor Caetano – este disputa a Copa São Paulo de Futebol Júnior e será incorporado ao plantel posteriormente. A estreia do Figueira no Catarinense está marcada para o dia 17, no Orlando Scarpelli, contra o Criciúma.

