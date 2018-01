Denis se despediu do São Paulo no fim da temporada 2017

Denis será o goleiro do Figueirense na temporada 2018. Nesta terça-feira, por meio de sua página oficial no Twitter, o Figueira confirmou a contratação do ex-atleta do São Paulo. Além dele, outros dois jogadores também foram anunciados: o lateral-esquerdo Diego Renan, ex-Chapecoense e Criciúma, e o meia Gustavo Ferrareis, emprestado pelo Internacional.

Aos 30 anos, Denis estava no São Paulo desde 2009, mas ficou fora dos planos nesta temporada com a chegada de Jean, destaque do Bahia no ano passado. Assim, livre no mercado, o jogador aceitou a proposta para defender a meta do Figueirense. No time de Florianópolis, ele terá como principal concorrente pela camisa 1 Neto Volpi, contratado junto ao Tubarão.

Diego Renan é um velho-conhecido do futebol de Santa Catarina. Em 2017, o jogador atuou pela Chapecoense, mas não conseguiu se firmar na disputa com Reinaldo pela vaga de titular e, por isso, foi pouco utilizado. Um ano antes, porém, ele se destacou no Vitória. Ainda defendeu times como Vasco da Gama, Criciúma e Cruzeiro, clube pelo qual foi revelado.

Revelado nas categorias de base do Internacional, o meia Gustavo Ferrareis, de 22 anos, chega ao Figueirense após ser envolvido na negociação que levou o lateral-esquerdo Dudu para o Colorado. Ele, porém, ficará no Orlando Scarpelli até o final da temporada, por empréstimo. Em 2017, ele esteve emprestado ao Bahia, disputou 11 jogos e marcou um gol.

O elenco do Figueirense se apresenta nesta terça-feira para exames médicos. A pré-temporada do Figueira será realizada no CT do Cambirela, em Palhoça. A estreia do time no Catarinense está marcada para o dia 17, às 20h30min, contra o Criciúma, no Orlando Scarpelli.

