A terça-feira permanece movimentada pelos lados do Orlando Scarpelli. O Figueirense confirmou a chegada de mais dois reforços para a temporada 2018: o lateral-direito Samuel Santos e o volante Betinho.

Aos 27 anos, Samuel Santos defendeu o Botafogo-SP no Paulistão do ano passado. O jogador pretende ao Marítimo, de Portugal, e será emprestado ao Figueirense. Ele ainda acumula passagens por times como Mirassol, São Caetano e Santo André, todos de São Paulo.

Betinho, de 25 anos, estava no Guarani, clube pelo qual disputou a Série B do Brasileiro no ano passado e foi adversário do Figueirense. Além do time de Campinas, ele ainda atou por Remo, Tombense, América-MG, Mirassol e Atlético-GO.

Já são cinco contratações confirmadas. Antes da dupla, o clube tinha anunciado as chegadas do goleiro Denis, ex-São Paulo, do lateral-esquerdo Diego Renan, ex-Chapecoense e Criciúma, e do meia Gustavo Ferrareis, ex-Bahia e que pertence ao Internacional.

A estreia do Figueirense no Catarinense está marcada para o dia 17, às 20h30min, contra o Criciúma, no Orlando Scarpelli.

