Em partida que encerra a segunda rodada do Campeonato Catarinense 2018, o Figueirense tenta emplacar mais um triunfo, agora, como visitante. No domingo, às 19h30min, o Figueira encara o Tubarão, no estádio Domingos Gonzales, no Sul do Estado. Do outro lado, o Peixe quer se recuperar do revés na estreia e deixar uma boa impressão ao torcedor.

Na primeira rodada, o Figueirense venceu o Criciúma, por 1 a 0, no Orlando Scarpelli. Maikon Leite marcou o gol da vitória. O Alvinegro soma três pontos, assim como Hercílio Luz, que bateu por 2 a 1 justamente o Tubarão, Chapecoense, Joinville e Inter de Lages, os outros vencedores na estreia.

Mesmo sinalizando que poderia promover mudanças em relação à estreia e poupar alguns jogadores, o técnico Milton Cruz não deu pistas do time que deve começar a partida em Tubarão. Certo mesmo é que o goleiro Neto Volpi e o atacante Henan foram regularizados e estão à disposição para o confronto pela segunda rodada.

– O Tubarão tem a torcida, uma estrutura e com certeza precisamos estar mais focados. Quanto mais pontos você fizer no começo, lá na frente você não sofre tanto. É importante sempre somar nos pontos corridos. Você não deixa para correr atrás no final. Precisamos ir jogo a jogo – disse o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni.

Do lado do Tubarão, o técnico Waguinho Dias conta com o apoio da torcida, mas não contará com o zagueiro Jaílton. O jogador foi expulso diante do Hercílio Luz e cumpre suspensão automática. Guilherme Amorim deve começar na vaga ou, ainda, existe a possibilidade de o treinador deslocar Liel para o setor ao lado de Lucas Costa.

FICHA TÉCNICA

TUBARÃO

Gabriel; Marcos Vinicius, Guilherme Amorim, Lucas Costa e Marlon; Liel, Everton Dias e Daniel Costa; Romarinho, Índio e David Batista.

Técnico: Waguinho Dias.

FIGUEIRENSE

Denis; Samuel Santos, Trevisan, Nogueira e Lazaroni; Betinho, Zé Antônio e João Paulo; Felipe Amorim, Maikon Leite e André Luís.

Técnico: Milton Cruz.

Arbitragem: Ramon Abati Abel, auxiliado por Carlos Berkenbrock e Alexandre de Medeiros Lodetti.

Local: Domingos Gonzales, em Tubarão (SC).

Horário: 19h30min.

Veja a tabela completa do Estadual

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018