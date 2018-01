Raul está no Figueira por empréstimo até o final da temporada junto ao Grêmio

Emprestados por Atlético-PR e Grêmio, respectivamente, o zagueiro Cleberson e o lateral-direito Raul já podem estrear pelo Figueirense. Os dois jogadores tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta segunda-feira, e ficam à disposição do técnico Milton Cruz, ampliando as opções de elenco.

Os jogadores podem atuar a partir de quarta-feira, às 20h30min, quando o Furacão pega o Brusque, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense 2018. Cleberson e Raul serão oficialmente apresentados pelo clube nesta terça-feira, quando vão vestir a camisa alvinegra e conceder entrevista coletiva.

Agora, apenas o lateral-esquerdo João Lucas ainda não está regularizado para entrar em campo pelo Figueirense. O meia peruano Víctor Cedrón, que ainda será oficializado pelo clube nos próximos dias, é outro que também terá que aguardar para atuar pelo Furacão na temporada 2018.

O Figueirense tem seis pontos, empatado com a Chapecoense, mas na segunda colocação por ter menor saldo de gols em relação à rival (três contra dois).

Veja a tabela completa do Estadual

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018