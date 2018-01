O lateral-esquerdo João Lucas já pode voltar a vestir a camisa do Figueirense. O jogador teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta quarta-feira, mas ele está fora da partida desta noite, às 20h30min, diante do Brusque, no Orlando Scarpelli, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense 2018.

A reestreia de João Lucas pelo Alvinegro pode acontecer a partir de domingo, às 17h, quando o time enfrenta o rival Avaí, em clássico marcado para a Ressacada. A utilização dele, porém, vai depender do técnico Milton Cruz. No momento, Lazaroni é o dono da posição neste início da temporada, enquanto Diego Renan e João Paulo surgem como outras opções.

Com João Lucas, o Figueirense regularizou todos os 15 reforços oficializados até o momento. Resta somente o anúncio oficial do acerto - e consequentemente a regularização - junto ao meia peruano Víctor Cedrón, que treina no elenco desde o início da semana. O jogador ainda não foi confirmado por faltar o visto de trabalho no futebol brasileiro.

