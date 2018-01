Com uma bela atuação, o Figueirense confirmou na tarde desta terça-feira a classificação à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Alvinegro venceu o José Bonifácio, por 4 a 2, no estádio Antônio Pereira Braga, em José Bonifácio, pela terceira rodada do grupo 3.

O Figueirense precisava apenas do empate para avançar, mas logo abriu o placar com Sidney, aos nove minutos, e ampliou com Gabriel, aos 22 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Figueira ampliou com Sidney, aos 30, e Yago, aos 42. O José Bonifácio diminuiu com Arthur, aos 36, e Silva, aos 45.

Com a segunda vitória em três jogos, o Figueirense fechou a primeira fase na liderança do grupo 3, com sete pontos. O Mirassol, que venceu, por 3 a 0, o América-PE, terminou em segundo lugar e também se garantiu na segunda fase.

Agora, o Figueirense vai encarar o Novorizontino, que terminou na segunda posição do grupo 4, com sede em Novo Horizonte. A partida ainda terá data, horário e local confirmados pela Federação Paulista de Futebol (FPF), que organiza a competição.