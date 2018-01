Ceará comemora com o restante do elenco a classificação à terceira fase da Copinha

Campeão em 2008, o Figueirense permanece vivo na luta pelo bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior dez anos após o inédito título. Nesta quinta-feira, o Alvinegro fez 1 a 0 sobre o Novorizontino, no estádio Ismael di Biasi, em Novo Horizonte, pela segunda fase. O atacante Ceará, no segundo tempo, foi o autor do único gol do confronto.

Invicto na Copinha, essa foi a terceira vitória do Figueira em quatro jogos. Antes, na fase inicial, o time comandado por Élio Sizenando venceu o Mirassol (3 a 0) e o José Bonifácio (4 a 2), e ficou no 0 a 0 contra o América-PE. Agora, o Alvinegro espera o classificado do jogo entre Santos x Mirassol para saber quem enfrenta na terceira fase do torneio.

Com o gramado cheio de lama devido à chuva, os dois times tiveram dificuldades. O Figueira chegou na base de chutes de longe, como nas cobranças de falta com o atacante Ceará. O Novorizontino colocou a bola no chão e teve um pênalti a seu favor após uma dividida dentro da área. O camisa 9 Cris bateu bem, tirando do goleiro Vitor, mas parou na trave, deixando o primeiro tempo sem gols.

O Novorizontino seguiu no mesmo ritmo na etapa final, mas foi o Figueirense quem aproveitou para abrir o placar. Aos 17 minutos, Pedro Lucas puxou contra-ataque, invadiu a área e cruzou rasteiro para Ceará. Sem marcação, ele empurrou para o gol aberto: 1 a 0. Em vantagem, o Figueira segurou a pressão adversária. O goleiro Vitor defendeu duas boas cabeçadas do Novorizontino e garantiu a vaga na próxima fase.