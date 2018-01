O Figueirense vai começar a preparação para as competições que tem pela frente em 2018 a partir desta terça-feira. No período da tarde, os jogadores se apresentam para o início da pré-temporada. Além de reforços, as novidades nesta arrancada de trabalho do Alvinegro são os integrantes do departamento de futebol.

No dia seguinte, na quarta-feira, o diretor de futebol Felipe Faro e o gerente Fernandes falam com a imprensa no Orlando Scarpelli, na apresentação do trabalho do departamento. Os atletas, porém, estarão no segundo dos dois dias de exames médicos e avaliações físicas. A partir do dia 4 (quinta) serão iniciados os treinamentos e o período de concentração dos jogadores.

Entre as caras novas no plantel, o clube oficializou apenas a contratação do atacante Romarinho, filho do atacante Romário, campeão mundial com a Seleção em 1994 e senador nos dias de hoje. Emprestado pelo Tubarão, o goleiro Neto Volpi também é aguardado nesta terça-feira. Estão acertados e são esperados pelo clube o lateral-direito Samuel Santos (emprestado pelo Marítimo-PO), com os zagueiros Ygor Nogueira (emprestado pelo Fluminense) e Eduardo Bauermann (emprestado pelo Internacional) e o meia Gustavo Ferrareis (também emprestado pelo Inter).