Mais um jogador está prestes a ter sua situação definida junto ao Figueirense. O lateral-esquerdo João Lucas, que após a Série B do Brasileiro do ano passado ficou sem vínculo com o clube, deve ter a renovação de contrato confirmada nos próximos dias e, assim, disputará o Campeonato Catarinense.

O próprio jogador deu indício da permanência no Figueira. No segundo dia de exames médicos do elenco, ele estava presente junto com o restante do grupo. João Lucas postou a imagem, em sua conta no Instagram, onde o volante Zé Antônio surge correndo na esteira. Antes, ele já havia postado um "partiu, Floripa".

Com a permanência de João Lucas, o Figueirense tem quatro jogadores para a lateral esquerda. Isso porque, o clube já tinha Guilherme Lazaroni e João Paulo e, nesta semana, confirmou a contratação de Diego Renan, ex-Chapecoense. Assim, é possível imaginar que o técnico Milton Cruz opte por escalar João Paulo no meio de campo, como já fez na Série B.

A estreia do Figueirense no Catarinense está marcada para o dia 17, às 20h30min, contra o Criciúma, no Orlando Scarpelli.

