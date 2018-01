O Figueirense cumpriu com a expectativa na estreia no Campeonato Catarinense 2018. Venceu o Criciúma no Orlando Scarpelli, por 1 a 0, e conquistou a confiança do torcedor para o começo da temporada. De acordo com o lateral-esquerdo Guilherme Lazaroni, a vitória mostrou que ele e os companheiros estão entrosados, um trunfo para este início de Estadual.

— A expectativa é boa, e vamos seguir com pé no chão, focados, apesar do pouco tempo de treino. O pessoal novo assimilou muito bem e com muita humildade vamos a Tubarão para fazer um grande jogo — disse o lateral, em entrevista coletiva, projetando o próximo compromisso no Catarinense.

Com 15 reforços, o elenco alvinegro começou a pré-temporada no dia 3. Mesmo com pouco tempo de preparação, conforme Lazaroni, houve bom entendimento dele e dos colegas de equipe quanto à proposta do técnico Milton Cruz.

— O grupo tem uma cara, pessoal que chegou é novo e ficou fácil para eles assimilarem. Com a entrega junto, isso deu um jogo bom, apesar do pouco tempo. É importante manter uma base, as equipes que conquistam coisas mantêm essa base e o pessoal que chegou tem muita qualidade.

O próximo compromisso do Figueirense no Campeonato Catarinense é às 19h30min de domingo. Em Tubarão, o Alvinegro encara os donos do Domingos Gonzales.

