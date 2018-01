Ferrareis será uma das novidades no jogo desta quarta-feira, no Orlando Scarpelli

No que depender do treinamento desta terça-feira, o Figueirense terá três mudanças para enfrentar o Brusque, pela terceira rodada do Campeonato Catarinense. Na atividade apronto, que precisou ser interrompida na metade por conta da forte chuva, o técnico Milton Cruz testou o zagueiro Eduardo e os meias Ferrareis e Renan Mota entre os titulares.

O trio trabalhou nos lugares do zagueiro Trevisan, do meia João Paulo e do atacante Maikon Leite, poupados devido a dores musculares. Caso se confirme as trocas, será a primeira formação diferente de Milton Cruz em relação aos dois primeiros jogos do Estadual, quando o time venceu o Criciúma (1 a 0) e o Tubarão (2 a 1).

Com as mudanças, o Figueirense terá Felipe Amorim mais adiantado para atuar ao lado de André Luís no comando de ataque, enquanto que a armação ficaria justamente a cargo dos meias Ferrareis e Renan Mota. Apresentados nesta terça-feira, o zagueiro Cleberson e o lateral-direito Raul devem ficar como opções no banco de reservas.

O Figueirense deve iniciar com Denis; Samuel Santos, Nogueira, Eduardo e Lazaroni; Zé Antônio, Betinho, Ferrareis e Renan Mota; Felipe Amorim e André Luís. O Furacão tem seis pontos e 100% de aproveitamento no Estadual, e faz o terceiro jogo na competição às 20h30min, quando recebe o Brusque, no Orlando Scarpelli.

