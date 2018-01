Três pontos de peso estarão em jogo que confronto Figueirense e Brusque. Os mandantes têm chance de assumir a liderança do Catarinense 2018. Os visitantes lançam expectativas para a partida por terem apenas um ponto na competição e ainda não conhecerem a vitória na competição. A bola rola às 20h30min desta quarta-feira, no Estádio Orlando Scarpelli.

Além da oportunidade de seguir com 100% de aproveitamento, o jogo seria a chance da consolidação da escalação do Figueira. No entanto, o curto período de pré-temporada cobra preço e, por precaução, o técnico Milton Cruz não deve manter o zagueiro Henrique Trevisan, o meia João Paulo e o atacante Maikon Leite na equipe. Eles não participaram do treino apronto para a partida e em seus postos deverão estar Eduardo, Gustavo Ferrareis e Renan Mota, respectivamente.

Já o Brusque quer apenas vencer pela primeira vez no torneio. Para isso, o técnico Picoli faz mistério e não antecipa o time que pretende levar a campo. Deve manter os jogadores de defesa e muda do meio para frente. Conhecido da torcida do Scarpelli, França deve iniciar no banco. Clebson, outro ex-Figueira, deve estar entre os titulares, assim como Dakson, estimado para iniciar o jogo. A ausência mais considerável é no ataque. O centroavante Edu sofreu entorse de tornozelo e foi vetado. Careca foi confirmado em seu lugar.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE

Denis; Samuel Santos, Nogueira, Eduardo e Guilherme Lazaroni; Zé Antônio, Betinho, Felipe Amorim, Gustavo Ferrareis e Renan Mota e André Luís. Técnico: Milton Cruz.

BRUSQUE

Dida; Carlos Alberto, Antônio Carlos, Douglas Silva e Ronael; Ruan, Adãozinho e Clebson (Dakson); Jean Dias, Jeferson Renan (Rafinha) e Careca. Técnico: Picoli.

ARBITRAGEM: Richard Werner Floter, auxiliado por Eli Alves Sviderski e Gianlucca Perrone de Vasconcellos

DATA E HORA: hoje, às 20h30min

LOCAL: Orlando Scarpelli, em Florianópolis

