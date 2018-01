O lateral-direito Samuel Santos foi um dos nove estreantes do Figueirense na última quarta-feira, à noite, quando o time bateu o Criciúma, por 1 a 0, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense 2018. O jogador, emprestado pelo Marítimo, de Portugal, aprovou a estreia, mas projetou evolução no decorrer do campeonato.

– Acredito que foi uma estreia positiva, até pelo fato de o time ter tido pouco tempo de trabalho e mesmo assim ter conseguido sair com a vitória. Tivemos mais controle da bola e criamos boas chances de gols. Sabemos que toda estreia gera um pouco de ansiedade e nervosismo, e jogar em novo clube logo em um clássico regional não é tão simples assim. Ainda tenho que evoluir e isso virá no dia a dia e com dedicação – falou Samuel Santos.

O atacante Maikon Leite, que também fez sua estreia pelo Figueira, foi o autor do único gol do jogo disputado no Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Além da dupla, os outros sete atletas que vestiram pela primeira vez a camisa do Furacão foram: o goleiro Denis, o zagueiro Nogueira, o volante Betinho, os meias Ferrareis e Felipe Amorim e os atacantes Ronaldo e Romarinho.

Contra o Tubarão, domingo, em partida que teve seu horário alterado para às 19h30, fora de casa, o Figueirense contará com mais um reforço à disposição do técnico Milton Cruz. O goleiro Neto Volpi teve seu nome publicado no (BID) Boletim Informativo Diário, da CBF, e deve começar como opção no banco de reservas.

