Não foi a prévia da final que o Figueirense desejava. A derrota por 3 a 2 para a Chapecoense, na noite desta quarta-feira, na Arena Condá, definiu Chapecó pelo terceiro ano consecutivo como palco da decisão do Campeonato Catarinense 2018. O volante Zé Antônio lamentou o começou abaixo do esperado, mas destacou que o Furacão terá uma outra postura na partida que vale o título do Estadual.

— Sabemos que começamos devagar, ainda que tivesse alertado o começo da partida, por já estar na final. No dia 8 as coisas serão bem diferentes. Ficamos felizes com o poder de reação, com outra postura — disse o volante, que foi o capitão do Figueirense no confronto pela 17ª rodada.

O meia Renan Mota reconheceu que o Figueirense não soube como se comportar nos primeiros minutos de jogo na Arena Condá. Apesar do revés, o jogador apontou que a confiança segue a mesma para o duelo do próximo dia 8 de abril.

— Nosso primeiro tempo foi lamentável, praticamente demos os gols para eles. Não podemos dar bobeira como finalistas. O que nos botou atrás foi a desatenção. Poderíamos ter até empatado. Não é porque perdemos que vamos deixar de acreditar. Vamos acreditar sempre — falou Mota.

Antes da final, o Figueirense volta a campo contra o Concórdia, domingo às 16h, pela última rodada da primeira fase do Catarinense. O time soma 33 pontos, sete a menos que a líder Chapecoense.

Confira a tabela do Catarinense 2018

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018