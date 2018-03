O confronto entre Figueirense e Santos terminou sem vencedor na estreia dos times na Copa do Brasil sub-20. Na tarde desta quarta-feira, o Furacão ficou em vantagem com gol do zagueiro Wesley, mas o Peixe empatou com Bruno, em cobrança de pênalti, decretando o 1 a 1 no placar do Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O tento do Figueirense surgiu ainda no primeiro tempo. Aos 27 minutos, após escanteio cobrado por Carlinhos, o zagueiro Wesley foi mais alto que a zaga santista e testou firme sem chances de defesa para o goleiro Renan. Aos 13 da etapa final, o defensor do Furacão cometeu pênalti ao tocar com o braço na bola dentro da área. Bruno converteu a cobrança.

Figueirense e Santos voltam a duelar no confronto de volta, marcado para o dia 4 de abril, às 15h, na Vila Belmiro. Quem vencer passa de fase. Em caso de nova igualdade, a disputa vai para os pênaltis. O cruzamento indica que o próximo adversário será conhecido através do confronto Paraná x Botafogo.

