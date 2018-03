Betinho pode ser uma das novidades do Furacão na final do Estadual

Concentrado no Oeste de Santa Catarina, o Figueirense terá no sábado às 17h o confronto diante do já rebaixado Concórdia pela 18ª rodada, a penúltima da primeira fase do Campeonato Catarinense 2018. O foco do Furacão, porém, é na decisão diante da Chapecoense, time para o qual perdeu por 3 a 2 na última quarta-feira. E para o duelo decisivo no dia 8 de abril, o técnico Milton Cruz espera ter jogadores que se recuperam no departamento médico.

– Vamos esperar, conversar com os jogadores. Quem sabe bem são eles. Vamos ver, há uma semana pra treinarem, têm feito trabalho dentro do DM. O Betinho foi para o campo na terça-feira, tem mais oito dias até a final. O Betinho não tem muito peso para carregar. O João Paulo está treinando – disse o treinador.

Dos quatro jogadores em recuperação, o meia João Paulo é o que mais se aproxima do retorno. Ele, aliás, está na fase de transição. O volante Betinho e o meia Felipe Amorim devem estar no mesmo estágio a partir de segunda-feira. O caso mais complicado é do zagueiro Cleberson, que sofreu lesão muscular de grau 2 e deve voltar somente na Série B do Brasileiro. O lateral-esquerdo Lazaroni e o atacante Maikon Leite estão aptos para atuar.

Com 33 pontos, o Figueirense está na segunda colocação a sete pontos da líder Chapecoense. Como resta apenas mais uma rodada para o encerramento da primeira fase, o Furcaão não alcança o time do Oeste. Assim, o confronto da final, no dia 8 de abril, vai acontecer na Arena Condá, casa do Verdão.

