O Figueirense faz neste sábado, às 17h, sua segunda partida consecutiva no Oeste de Santa Catarina. O Furacão pega o Concórdia, primeiro rebaixado no Estadual, no Domingos Machado de Lima, em partida que abre a última rodada da primeira fase.

O revés por 3 a 2 diante da Chapecoense, na quarta-feira, definiu que o Alvinegro fará a terceira partida seguida na região em 8 de abril, na decisão do Catarinense. O confronto único diante do Verdão vai acontecer na Arena Condá.

O técnico Milton Cruz vai aproveitar o jogo deste sábado para observar jogadores que não tiveram tantas chances no Estadual. Entre eles está o meia Cedrón, que não se firmou entre os titulares. A grande novidade será o atacante Romarinho, que vai começar a partida e formará dupla de frente com Henan. No gol, Alisson volta a defender a meta alvinegra.

Sem vencer desde a sexta rodada, quando bateu o Inter de Lages por 2 a 1, o Concórdia é o lanterna com 13 pontos. O time do Oeste não pode mais alcançar o Hercílio Luz, que tem 17 pontos. Na rodada do meio de semana, as equipes duelaram em Tubarão, e os mandantes venceram por 2 a 0, decretando a queda antecipada do Galo.

FICHA TÉCNICA

CONCÓRDIA: Zé Carlos; Lucas, Lacerda, Gabriel Peres e Ramon; Wellington Neto, Andrei Alba, Gelson e Cleiton; Marcos Paulo e Giancarlo. Técnico: Raul Cabral.

FIGUEIRENSE: Alisson; Samuel, Pereira, Trevisan e João Lucas; Abuda, Patrick, Ermel, Cedrón e Romarinho; Henan. Técnico: Milton Cruz.

ARBITRAGEM: Evandro Tiago Bender, auxiliado por Eli Alves Sviderski e Clóvis Rogério Gugel.

HORÁRIO: às 17h deste sábado.

LOCAL: Domingos Machado de Lima, em Concórdia.

