Em 18 minutos de jogo, o Figueirense perdia de 3 a 1 da Chapecoense, na noite de quarta-feira, na Arena Condá, pela 17ª rodada do Campeonato Catarinense 2018. No final, ainda conseguiu descontar o placar com Henan. O técnico Milton Cruz, porém, foi enfático ao analisar que os gols sofridos pelo Furacão nasceram de falhas defensivas.

– Entramos desconcentrados, falei que não era o Figueirense, não era conduta de nosso time. Tomamos gols em falhas nossas. A Chapecoense tem um grande time e mostrou isso – disse Milton Cruz.

O primeiro erro do Figueirense foi com o zagueiro Trevisan. Mesmo nos primeiros minutos, ele não teve gás para acompanhar Wellington Paulista, enquanto que no terceiro gol da Chape, o mesmo defensor viu o WP9 aproveitar um vacilo para mandar nas redes.

– Confiamos no jogador. Não foi só ele, foi a desatenção de toda a equipe. Por isso uma cobrança mais forte. O time reagiu e conseguiu jogar, buscar o gol. Podemos tirar lições para final e trabalhar a equipe. Saímos tristes pela derrota – falou o treinador.

Independente do resultado negativo e que definiu a partida da final na Arena Condá pelo terceiro ano consecutivo, Milton Cruz aprovou a oportunidade de ver de perto a Chapecoense com o time praticamente completo.

– Foi muito bom para ter noção das equipes deles completa. Lá jogaram atrás e hoje saíram no contra-ataque, têm jogadores experientes, usam bem o mando de campo. Mas vamos vir fortes para final – finalizou.

A partida contra o Concórdia, então agendada para o domingo, deve ser antecipada para o sábado. Isso porque, o Figueirense está na decisão, enquanto o Galo do Oeste teve o rebaixamento confirmado na derrota por 2 a 0 para o Hercílio Luz.

