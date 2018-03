O Figueirense venceu o Hercílio Luz neste domingo, por 1 a 0, e garantiu presença na final do Campeonato Catarinense 2018. A equipe alvinegra vai encarar a Chapecoense, com mando de campo ainda indefinido. No entanto, os times se enfrentam antes, pela próxima rodada. O duelo das 21h45min de quarta-feira, na Arena Condá, vai ser uma prévia da decisão. Assim projetou o volante Zé Antônio depois do jogo no Orlando Scarpelli.

— Vai ser um jogo duro, um jogo difícil, um ensaio do que vamos encontrar na final. São duas equipes de qualidade, e vamos nos preparar para fazer um grande jogo. São os dois melhores times da competição. Conseguimos uma consistência, mas perder a invencibilidade foi uma injustiça. Mas levantamos a cabeça e fizemos um jogo bom, conseguimos vencer e estamos na final – considerou o atleta, na saída de campo,

Ainda que o mando de campo esteja em jogo, o Figueirense tem o sentimento de dever cumprido. Nas próximas duas rodadas, o Alvinegro ainda tenta tirar a diferença de quatro pontos que colocam a Chapecoense na liderança e como candidata a ser mandante da finalíssima.

— Era o nosso objetivo, mas a gente ainda sonha com a primeira colocação. É difícil, mas vamos procurar descansar, independente de onde seja a final – disse, em entrevista à rádio CBN Diário.

Confira a tabela do Catarinense 2018

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018