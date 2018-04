Artilheiro do Figueirense, André Luis há tempos não balança as redes. Porém, espera que a seca tenha fim no jogo mais importante para o clube neste primeiro semestre, a final do Campeonato Catarinense 2018. O Figueira encara a Chapecoense às 16h de domingo, na Arena Condá. Para o jogador, não há hora melhor de reencontrar o fundo da rede, embora esteja satisfeito com o desempenho no conjunto alvinegro.

- Individualmente, no pessoal, isso (seca) me incomoda um pouco. Porque atacante vive de gol. Queremos sempre marcar gols e, se possível, em todos os jogos. Mas há momento que não dá, que você precisa jogar pelo coletivo, de abrir mão da individualidade para que o coletivo prevaleça. Mas acho que coletivamente tenho feito boas partidas e o gol vai sai na hora certa. Que seja na final — disse o goleador.

André Luis tem seis gols no Catarinense. Ele passou o segundo turno todo sem balançar o barbante. Por isso, não conseguiu alcançar os goleadores da competição, Lima (Hercílio Luz) e Grampola (Joinville), com nove tentos cada. Para igualar aos artilheiros, teria de anotar três no último jogo do Estadual. Porém, o centroavante dá preferência ao título, o que seria o primeiro estadual de sua carreira.

- Pelo Botafogo, no meu primeiro ano de profissional, teve a Taça Guanabara (2015). Mas jogando mesmo, este pode ser o primeiro estadual.

Confira a tabela do Catarinense 2018

Leia mais notícias sobre o Catarinense 2018