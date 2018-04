Finalista do Campeonato Catarinense 2018, o Figueirense definiu como será a semana até o jogo contra a Chapecoense, domingo às 16h na Arena Condá, em Chapecó. O elenco volta aos treinamentos nesta terça-feira no CFT do Cambirela, local onde também vai ser realizado o trabalho de quarta-feira.

O técnico Milton Cruz e o presidente Claudio Vernalha vão participar de entrevista coletiva também na quarta-feira. O evento para promover o confronto decisivo será no Angeloni Capoeiras. No local ainda estará o treinador da Chapecoense, Gilson Kleina, além de representantes do time do Oeste de Santa Catarina.

Os jogadores do Figueirense dão sequência aos treinos na quinta e sexta-feira. Essas atividades serão no Orlando Scarpelli. A viagem a Chapecó será ainda na sexta, uma vez que o Alvinegro tem treinamento agendado para o Oeste no sábado, quando Milton Cruz vai finalizar a preparação de olho no duelo na Arena Condá.

O campeão será conhecido em jogo único. O vencedor no tempo normal fica com o título. Em caso de empate, a decisão vai para a cobrança de pênaltis. O Verdão do Oeste tenta a terceira conquista consecutiva, enquanto o Figueirense quer ser campeão novamente, pois a última taça foi levantada em 2015.

Confira a tabela do Catarinense 2018

