O Figueirense iniciou os treinamentos de preparação para a final do Campeonato Catarinense 2018 nesta terça-feira. O elenco passou a contar com jogadores que eram ausência por causa de lesões. Betinho, João Paulo e Maikon Leite iniciaram a semana de treinos entre os demais companheiros e podem estar disponíveis ao técnico Milton Cruz ao jogo decisivo, às 16h de domingo na Arena Condá, contra a Chapecoense.

O volante Betinho sofreu lesão no jogo que decretou a eliminação do Figueira na Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. João Paulo é ausência desde a metade do segundo turno do Catarinense. Maikon Leite passou quase 15 dias fora dos trabalhos e foi liberado instantes antes do treinamento desta terça, no CFT do Cambirela.

— É um ponto positivo termos todo mundo à disposição. É bom, ainda mais em uma final de campeonato. VVmos trabalhar a semana inteira e na hora quem decide é o Milton (Cruz) – disse o atacante André Luís, em referência aos companheiros, em entrevista coletiva nesta terça.

O zagueiro Cleberson deve continuar de fora, em tratamento. Não há suspensos no Figueirense para a finalíssima.

