O Figueirense confirmou para a manhã desta quarta-feira no Orlando Scarpelli o início da venda dos ingressos para o confronto diante da Chapecoense, domingo às 16h na Arena Condá, pela final do Campeonato Catarinense 2018. Em Florianópolis serão 500 bilhetes disponíveis só para a torcida do Alvinegro.

A comercialização terá início a partir das 9h. Caso se esgote a carga, os torcedores do Figueirense terão a opção de compra apenas em Chapecó. Anteriormente, não haveria venda na Capital, mas após acordo entre as diretorias teve a liberação. Se ainda tiver ingressos até às 18h, os bilhetes estarão à disposição na quinta-feira.

As entradas para a torcida do Figueirense custam R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada) e a comercialização ocorrerá exclusivamente na bilheteria C do Orlando Scarpelli.

