O tenta voltar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas para isso é preciso retomar o caminho das vitórias jogando no Orlando Scarpelli. O time de Milton Cruz vem de derrotas para Avaí (1 a 0) e Fortaleza (3 a 1) atuando como mandante. O treinador, aliás, disse que os adversários costumam se defende

Força em casa que foi colocada em xeque pelas derrotas contra o arquirrival e o líder da competição. O estrago foi amenizado com quatro pontos nos dois jogos seguidos como visitante, a equipe recuperou terreno na briga pelo G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o Figueirense volta ao Orlando Scarpelli e também tenta retornar à zona de acesso à elite nacional. O duelo é contra o Londrina e começa às 19h15min.

O Figueira sofreu nas últimas duas partidas como mandante, diante do Avaí e do Fortaleza. A obrigação de pontuar diante de CSA e São Bento foi cumprida, e também estendida ao confronto pela nona rodada. Para pelo menos perseguir o G-4, embora tenha chance de retornar a ele, a missão é vencer o time paranaense. Até para fazer valer o desempenho longe do Scarpelli.

— Sabemos da importância de jogar aqui. Acho que preparamos nossa cabeça para daqui pra frente vencer em casa, e sair fora e somar pontos para que possamos nos manter no G-4 — apontou o técnico Milton Cruz.

O treinador vai poder contar com o retorno do lateral Diego Renan para atuar pela direita. Ele ficou de fora do empate com o São Bento por causa de sinusite. Cotado para seguir na lateral esquerda, João Lucas rescindiu contrato na véspera da partida. Lazaroni deve retomar o posto. O treinador não confirmou a escalação. Uma das dúvidas deixadas por Milton é a escolha do comando de ataque, se Henan segue com a titularidade ou se André Luis retorna.

O confronto no Orlando Scarpelli é direto, porque apenas dois pontos separam as equipes na classificação. O Londrina estancou a série de quatro jogos sem vencer ao bater o Coritiba por 3 a 2 na última terça-feira. A escalação paranaense deve contar com o retorno do zagueiro Lucas Costa, que defendeu o Tubarão no Catarinense, que estava suspenso, e ter a estreia do meia Thomás, que surgiu como joia do Flamengo, chegou a jogar pelo Joinville em 2016 e estava no Sport.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE

Denis; Diego Renan, Cleberson, Nogueira e Lazaroni; Zé Antônio e Pereira; Gustavo Ferrareis, Jorge Henrique e Renan Mota; Henan (André Luis). Técnico: Milton Cruz.

LONDRINA

Wagner; Reginaldo, Lucas Costa, Leandro Almeida e Roberto; Silvio, Moisés e Germano; Thomas (Luccas Brasil), Felipe Marques e Paulo Henrique. Técnico: Marquinhos Santos.

ARBITRAGEM: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Elicarlos Franco de Oliveira e Jucimar dos Santos Dias (trio da BA)

DATA E HORA: às 19h15min desta terça-feira.

LOCAL: Orlando Scarpelli.

