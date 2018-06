O Figueirense confirmou no início da noite desta segunda-feira a saída do lateral-esquerdo João Lucas. O jogador rescindiu o contrato de três anos com o Furacão para defender o Ceará, clube que está na elite do futebol brasileiro.

O vínculo de João Lucas com o Figueirense previa, em cláusula, que se o jogador recebesse proposta de algum time da Série A, o clube deveria o liberar sem qualquer tipo de cobrança de multa rescisória.

Por isso, a tendência é Lazaroni atue na lateral esquerda na partida contra o Londrina nesta terça-feira, às 19h15min, pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além dele, o Figueirense ainda conta com Diego Renan para a posição.

