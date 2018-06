O Figueirense tenta voltar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas para isso é preciso retomar o caminho das vitórias jogando no Orlando Scarpelli. O time de Milton Cruz vem de derrotas para Avaí (1 a 0) e Fortaleza (3 a 1) atuando como mandante. O treinador, aliás, disse que os adversários costumam se defender muito mais diante do Furacão, seja dentro ou fora de casa, e que isso é sinal de "respeito".

– Temos visto jogos dessas equipes, principalmente fora de casa, foi o caso do próprio São Bento, mesmo jogando em casa contra nós, jogaram atrás. É o respeito que tem pelo Figueirense, a força da camisa do Figueirense, a força de jogar aqui no Orlando Scarpelli. Então sempre preparamos, trouxemos jogadores que fazem o individual, velocidade, e que são importantes neste momento que as equipe vem aqui para jogar fechado – disse.

Milton Cruz ainda não definiu qual será o ataque titular para a partida desta terça-feira, às 19h15min, contra o Londrina pela nona rodada da Série B. Henan e André Luís disputam a preferência do treinador, que vê essa disputa como algo benéfico para o Figueirense.

– É uma disputa entre os dois. São jogadores de qualidade. O Henan sofreu pênalti, perdeu um gol, ajudou a gente, depois entrou o André Luís, que também teve chance. Mas estou tranquilo em quem jogar. Qualquer um dos dois que jogar, isso é bom para o treinador. Dependendo do adversário vamos optar por um ou outro – completou Milton.

O Figueirense soma 13 pontos e é o sexto colocado. A diferença para o Avaí, time que abre o G-4 no momento, é de apenas um ponto.

Confira a tabela da Série B do Brasileiro 2018

Leia mais sobre o Figueirense