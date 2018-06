O Ministério Público de Santa Catarina (MP-SC) emitiu nesta terça-feira o termo de deliberação que proíbe a presença da torcida Gaviões Alvinegros, do Figueirense, até o final do ano nos estádios do país. Válida até o final do ano, a determinação vale para competições profissionais, não-profissionais (base) e até eventuais amistosos. A Polícia Militar (PM) e a Federação Catarinense de Futebol (FCF) endossam a resolução que passa a valer a partir desta quarta-feira (6).

Integrantes e simpatizantes da torcida estão proibidos de entrar em estádios e praças esportivas do Brasil com vestes e adereços que façam referência à torcida organizada. Caso haja descumprimento, o documento do MP-SC prevê medida judicial para extinção da Gaviões Alvinegros.

Entre os motivos da determinação do Ministério Público estão descumprimentos de sanções por causa de tumultos e atos de violência, novos registros após punições —a quebra de placas de acrílico ao redor do gramado do Orlando Scarpelli no clássico pela Série B do Campeonato Brasileiro foi citado (relembre).

Foto: Arte NSC Total