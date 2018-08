Maikon Leite quer estar mais vezes dentro de campo com a camisa do Figueirense. O jogador de 30 anos garante estar na melhor condição física possível nos últimos tempos, mas há tempos não joga os 90 minutos de uma partida. A última vez foi pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o revés em casa para o Fortaleza. Nos últimos cinco duelos, começou como titular em três e entrou no decorrer do confronto em dois. No entanto, não esconde o desejo de assumir a titularidade.

— Para mim é bom sair jogando (risos). Mas com o tempo você aprende as coisas e por mais que eu queira jogar, sei respeitar o cara que está jogando. Nosso grupo não tem vaidade, não será diferente agora. Mas claro que eu quero estar jogando — disse o atleta, em entrevista coletiva nesta terça-feira.

O jogador se refere ao companheiro Gustavo Ferrareis. O atleta é o titular na ponta direita do ataque alvinegro, justamente a posição em que Maikon Leite tem ido melhor e anotou o primeiro gol do Figueirense na temporada, na estreia do Estadual que deu a vitória sobre o Criciúma, e o último na campanha do Catarinense, que assegurou o título sobre a Chapecoense. A disputa entre eles pela vaga é tão sadia que rendeu até brincadeira.

— Vou ter que dar uma porrada nele para tirá-lo do jogo logo e o Milton (Cruz, treinador) me colocar (risos). Mas o Ferrareis é um amigo, quem jogar, estaremos torcendo um pelo outro. Mas que o Milton me escolha (risos) — brincou Maikon Leite.

Ele, Ferrareis e os demais jogadores do Figueirense estão em preparação ao próximo desafio na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro encara o Juventude no Alfredo Jaconi às 19h de sábado.

