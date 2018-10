O Figueirense ainda tem chances de alcançar o acesso à elite do futebol nacional. No entanto, o rendimento sob o comando do técnico Rogério Micale é o bastante apenas para escapar do risco de rebaixamento. No último sábado, o Figueirense fez a quinta partida com o baiano de 49 anos na área técnica e alcançou o terceiro ponto desde sua chegada no 2 a 2 com o Coritiba, no Orlando Scarpelli. O time segue sem vencer com ele na batuta. O desempenho desde então é de 20% aproveitamento.

No comando do Figueira, Micale empatou três partidas (São Bento, Atlético-GO e Coritiba) e perdeu duas (Lodrina e Sampaio Corrêa). O percentual é de conquista de 20% dos 15 pontos que estiveram em disputa. Se o desempenho continuar este nos sete jogos que restam até o final da competição, o Figueirense vai somar mais 4 pontos – 4,2 na conta exata. Com os 41 que já detém e mais o aproveitamento do atual treinador o time chega aos 45.

O total é o considerado suficiente para os times escaparem do rebaixamento. O departamento de matemática da UFMG, que calcula probabilidades do futebol nacional, estima que o risco de degola para quem soma 45 pontos é de apenas 5,8%. Apesar disso, o técnico mantém a confiança que o trabalho dele ainda vai gerar frutos, mesmo que não termine com o acesso.

— Eu estou pensando nessa temporada, e peço crédito porque não venci, temos três empates e duas derrotas. Muitas vezes o resultado mascara para o lado positivo e o negativo. Sabemos que no futebol precisamos ganhar jogo, mas eu peço o crédito para trabalhar, implantar uma filosofia, um conceito. Não é do dia para a noite, quero algo consistente que possa deixar até um legado. Estamos girando a equipe, tentando achar a melhor formação, buscando alternativas para deixar essa situação — falou Micale, após o empate em casa ante o Coxa.

O acesso ainda é possível ao Figueirense, mas exige o aproveitamento de 100% até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim, a equipe preta e branca chegaria aos 62 pontos que, no momento, conferem 99,2% de chance de subir de divisão, também conforme os matemáticos da UFMG.

O time alvinegro começou nesta segunda-feira a preparação para o próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueirense vai enfrentar a Ponte Preta às 21h30min de sexta-feira. O jogo no Moisés Lucarelli é válido pela 32ª rodada.

