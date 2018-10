A novidade do Figueirense para o confronto diante do Criciúma neste sábado, às 16h30min, está no banco de reservas. Pela primeira vez, o zagueiro Wesley foi relacionado pelo técnico Rogério Micale. Destaque da base do Alvinegro, o jovem festejou a oportunidade e sabe que vai ter bastante trabalho para ganhar a confiança do comandante e, assim, ter chance de lutar por uma vaga no time na reta final da Série B do Brasileiro.

– Um momento inexplicável, de pura gratidão. Sempre tive esse sonho e agora estou podendo realizá-lo. Fiquei sabendo no início da semana que iria treinar com o profissional e que tinha essa possibilidade de ir para o jogo. Vou seguir trabalhando para conquistar a confiança do treinador e de toda equipe, sei que o clube tem muitos zagueiros de qualidade, mas quero buscar meu espaço – falou o jovem Wesley.

Figueirense e Criciúma estão com 41 pontos e ainda correm risco de queda para a Série C de 2019. Por se tratar de um clássico estadual, o zagueiro reconheceu que precisar estar pronto para atuar caso seja necessário.

– Com certeza esse é um momento muito especial, ainda mais em um clássico. Todos sabem da rivalidade que os dois times têm – completou.

Com a oportunidade dada por Micale, Wesley se torna o jogador mais jovem do Figueirense a estar relacionado para o time principal na atual temporada.

