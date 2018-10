O Figueirense chegou a oito jogos seguidos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao perder por 2 a 1 para a Ponte Preta na noite desta sexta-feira, em duelo no Moises Lucarelli. A equipe que por grande parte da competição teve o acesso à elite nacional como objetivo agora tenta somar pontos o quanto antes para evitar risco de rebaixamento. Para isso, de acordo com o lateral Diego Renan, ele e os companheiros precisam demonstrar mais nos seus jogos que restam na competição.

- Não é culpa do treinador. Na cultura do futebol recai sobre o treinador quando não há resultado. Mas os jogadores têm responsabilidade. Temos de ser homens para assumir que temos de dar um pouco mais e vamos trabalhar para isso – disse o jogador ao deixar o gramado do estádio em Campinas (SP).

O jejum de vitórias na Série B incomoda, vai além da frustração por não tem mais chances de atingir a pontuação necessária para o acesso. Para Diego Renan a reação precisa ser imediata em nos domínios alvinegros. No próximo sábado, às 16h30min, o Figueirense recebe o Criciúma com o compromisso de ganhar.

— Vamos focar no jogo em casa para voltar a vencer. Está difícil, estamos chateados. É difícil ficar oito jogos sem vencer. Nos esforçamos e trabalhamos, e não conseguimos. Temos de dar um pouco mais. Vamos trabalhar para voltar a vencer.

