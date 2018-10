Oito pontos separam o Figueirense do G-4 da Série B do Brasileiro. Com oito rodadas ainda pela frente, ou seja, mais 24 pontos em disputa, o discurso no Orlando Scarpelli dá conta de que é possível lutar por uma das vagas na elite de 2019. O atacante Elton, escalado para entrevista coletiva nesta quarta-feira, reconheceu que a situação é delicada, mas demonstrou confiança na arrancada rumo ao acesso. O primeiro ato, porém, tem que ser neste sábado diante do Coritiba.

– Não sejamos hipócritas. A situação é difícil, muito complicada, para uma reta final. Mas não é impossível. No futebol acontecem coisas todos os dias que são inexplicáveis. Enquanto tivermos chances, vamos continuar brigando. Vamos enfrentar um jogo grande e difícil, uma equipe que vem subindo na tabela. Por outro lado, se vencermos muda o astral de todo mundo e podemos buscar esta sonhada arrancada. A gente precisa dela o mais rápido o possível, uma série de vitórias para chegarmos mais rápido ao pessoal da frente – disse.

Elton tem cinco gols na Série B pelo Figueirense. Mesmo chegando no decorrer da competição, ele está empatado com Ferrareis e Henan no posto de artilheiro do time. Independente do bom momento individual, o atacante quer ver o Alvinegro colocando um ponto final na série de seis jogos sem vencer.

– É difícil. Sabemos que nosso papel é fazer os gols e eles têm saído. Mas infelizmente, o principal, que é a vitória, não tem acontecido. Temos conversado e trabalhado para ajustar o que temos de melhorar, que é muita coisa. Nada melhor que um jogo grande como este, em que temos de fazer o melhor ainda mais, dentro de casa, Onde viemos de um período sem vencer. Vamos somar forças para conseguir a vitória que é importante para a mudança – falou.

Com vínculo até o final de 2019, Elton não garantiu sua permanência para a próxima temporada. O jogador destacou que a prioridade é fechar o ano com o Figueirense em alta antes de pensar em continuidade.

– Ainda não falamos sobre isso. É até o final do ano que vem. Meu pensamento é de subir. Vim com esse propósito. Está na cabeça de todos, não só na minha, estes oito jogos importantíssimos. Vamos brigar e lutar até o final. Vamos dar o melhor para buscar – completou.

O Alvinegro tem 40 pontos e ocupa o 10º lugar. O confronto diante do Coxa é neste sábado, às 19h, no Orlando Scarpelli, pela 31ª rodada.

Veja mais notícias do Figueirense

Confira a tabela da Série B do Brasileiro 2018