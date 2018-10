Primeiro de setembro. Foi a data da última vitória do Figueirense na Série B do Brasileiro. Naquela tarde de sábado, o Alvinegro fez 1 a 0 sobre o rival Avaí, na Ressacada, com gol de pênalti de João Paulo. Agora, são 53 dias de seca, ou oito jogos sem comemorar um triunfo, a terceira pior sequência entre as 20 equipes. De postulante ao acesso após superar o Leão, o Furacão agora corre o risco de jogar a Série C em 2019, apesar das chances serem remotas.

Apenas dois times ficaram um período maior sem vencer em relação ao Figueirense nesta Série B. Ocupantes da zona de rebaixamento, Juventude e Sampaio Corrêa permaneceram 10 e 12 rodadas, respectivamente, sem alcançar uma vitória ao longo da competição. Com oito partidas sem triunfo, assim como o Alvinegro, ainda estão Ponte Preta, Paysandu – que também luta para evitar a queda na reta final da temporada – e o Boa Esporte, lanterna.

Sob o comando de Rogério Micale, são três empates e três derrotas. O treinador venceu pela última vez quando ainda comandava o Paraná Clube. No dia 22 de julho, o time paranaense fez 1 a 0 sobre o América-MG. Nos três meses seguintes, ele ficou um deles sem trabalhar até assumir o Alvinegro. No acumulado, são seis derrotas e quatro empates. Ciente da situação delicada à frente do Furacão, o técnico aposta que o momento não é de abatimento.

– Vamos continuar trabalhando, pois temos mais seis jogos. O momento é de erguer a cabeça e alcançar a pontuação que nos assegura, livrando-nos de qualquer fantasma – falou o treinador logo após a derrota por 2 a 1 para a Ponte Preta, na semana passada.

O Figueirense tem 41 pontos, a nove do Sampaio Corrêa, que abre a zona de rebaixamento. Na matemática do clube, a meta é somar mais quatro pontos, pois 45 é o número necessário para se manter na Série B em 2019. Nas últimas seis edições da competição, a equipe que terminou com 45 pontos, garantiu a vaga na segunda divisão na temporada seguinte.

No sábado, às 16h30min, o Alvinegro tem pela frente o Criciúma no Orlando Scarpelli. No estádio, a seca é de três meses. O último triunfo foi exatamente em 24 de julho, quando o Figueirense fez 2 a 1 em cima do Vila Nova. Depois, foram cinco empates e duas derrotas.

Sequência sem vencer nesta Série B

Avaí - 4 jogos

Fortaleza - 4 jogos

Guarani - 4 jogos

Londrina - 4 jogos

Atlético-GO - 5 jogos

CSA - 5 jogos

Oeste - 5 jogos

Brasil-RS - 6 jogos

Coritiba - 6 jogos

São Bento - 6 jogos

CRB - 7 jogos

Criciúma - 7 jogos

Goiás - 7 jogos

Vila Nova - 7 jogos

Boa Esporte - 8 jogos

Figueirense - 8 jogos

Paysandu - 8 jogos

Ponte Preta - 8 jogos

Juventude - 10 jogos

Sampaio Corrêa - 12 jogos

