A noite deste sábado teve tudo para o Figueirense reencontrar a vitória, após seis rodadas sem vencer na Série B, mas terminou em empate por 2 a 2 com o Coritiba no Orlando Scarpelli. Depois de abrir o placar e ceder o empate no segundo tempo, o Figueira ainda desperdiçou um pênalti e viu o Coritiba buscar a virada. Mas a lamentação só não foi completa porque o Alvinegro também achou o gol da igualdade antes do apito final.

Com mais um tropeço, o Figueira fica a nove pontos de distância da entrada do G4 e vê as chances de acesso cada vez mais remotas na reta final da competição. São quatro empates e três derrotas nas últimas sete partidas, histórico que deixa o clube tão próximo da zona da degola quanto do grupo de acesso.

O gol que fez a torcida alvinegra acreditar no fim do jejum saiu no apagar das luzes do primeiro tempo, em um lance individual de Juninho: o atacante do Figueira dominou um arremesso lateral, girou contra a marcação e chutou no canto esquerdo do goleiro Wilson para abrir o placar.

A comemoração durou só o intervalo. No primeiro lance do segundo tempo, Guilherme aproveitou cruzamento de Abner e deixou tudo igual para o Coxa. O Figueirense teve a chance de dar a reposta numa cobrança de pânalti aos 25, quando o atacante Elton foi derrubado pelo goleiro Wilson. João Paulo, no entanto, cobrou na trave e desperdiçou.

Para piorar a situação no Scarpelli, o Coritiba conseguiu a virada aos 33, em um rebote aproveitado por Guilherme Parede. Sem nada a perder, o Figueirense tentou o empate a qualquer custo e foi premiado apenas seis minutos depois, quando Elton concluiu uma bola espalmada pelo goleiro Wilson.

No final, faltou inspiração e pontaria para tentar uma nova virada, permanecendo a igualdade no apito final.

Lamentação na saída de campo

O tropeço diante do Coritiba na noite deste sábado foi duplamente lamentado pelos atletas do Figueirense. Além da frustração pelo distanciamento do G4, a equipe de Rogério Micale também não assimilou bem a forma como o time permitiu a reação adversária.

—Infelizmente, a gente esteve melhor na maior parte do jogo, fizemos o primeiro gol. Teve desatenção, falha no começo do segundo tempo, tomamos a virada. Conseguimos o empate, lutamos, corremos, mas infelizmente não veio a vitória — avaliou o zagueiro Nogueira.

Para o lateral Diego Renan, o empate amargo no Scarpelli não pode ser encarado como o fim do sonho do acesso.

—Temos que ter tranquilidade, colocar a cabeça no lugar, descansar e pensar na próxima partida. Enquanto tivermos chance, vamos acreditar. Não podemos desanimar e temos que continuar o trabalho — reforçou.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 2 X 2 CORITIBA

Figueirense: Denis; Diego Renan, Cleberson (Nogueira), Henrique Trevisan, João Paulo; Zé Antônio, Matheus Sales (André Santos), Daniel Costa; Juninho (Maikon Leite), Felipe Amorim e Elton.

Técnico: Rogério Micale.

Coritiba: Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa, Abner; Vitor Carvalho, Wellington Simião (Uillian Correia), Jean Carlos (Bruno Moraes), Chiquinho (Yan Sasse); Guilherme Parede e Guilherme.

Técnico: Argel Fucks.

Gols: Felipe Amorim, aos 45min do 1º T (F), Guilherme, a 1 min do 2º T (C), Guilherme Parede, aos 33 min do 2º T (C) e Elton, aos 39 min do 2º T (F)

Cartões amarelos: Jean Carlos (C), Chiquinho (C), Nogueira (F).

Arbitragem: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Marcus Vinícius Gomes. Trio de Minas Gerais.

Local: Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.