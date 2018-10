Henrique Trevisan e Pereira, ambos de 21 anos e formados na base preta e branca. No entanto, eles têm mais em comum: serão os guardiões da meta do Figueirense no duelo das 21h30min desta sexta-feira, no embate diante da Ponte Preta fora de casa. Sobre os jovens jogadores está depositada a confiança do técnico Rogério Micale para que o Alvinegro passe a partida no Moisés Lucarelli sem ser vazada e, consequentemente, fique mais próximo do primeiro triunfo sob o comando do treinador.

É uma dupla de zaga inédita nesta temporada, e necessária. Cleberson teve lesão muscular diagnosticada, Eduardo segue em tratamento no departamento médico e Nogueira não deve jogar por causa de dores no joelho. Por isso, eles estarão na posição de origem. Trevisan chegou a jogar como lateral-esquerdo em algumas partidas como titular, enquanto Pereira atuou as 15 partidas da Série B até aqui como volante. Ainda, os dois jogaram três partidas simultaneamente na competição, mas em nenhuma delas começaram a partida juntos. O entrosamento da época de formação será providencial, além dos treinamentos da semana.

— Se for essa (dupla de zaga) que usei durante a semana, estou extremamente confiante. Vejo potencial incrível nos dois. Um conquistou a titularidade por méritos, o outro jogava como volante, mas, dentro da construção que eu quero, vejo de forma positiva. Sempre vou olhar para aqueles que esperam oportunidades, especialmente nessa parte da competição, em que precisamos achar o atleta que merece uma chance em detrimento até da qualidade — descreveu o técnico Rogério Micale na véspera da partida pela 32ª rodada.

No entanto não é apenas a dupla de zaga a novidade na escalação para tentar acabar com a série de sete jogos sem vitória no campeonato. O meia-atacante Gustavo Ferrerais retorna à equipe após cumprir suspensão. Também ausente do 2 a 2 com o Coritiba, na rodada anterior, Betinho volta a preencher o miolo alvinegro, no posto de Matheus Sales. O armador Daniel Costa será mantido e junto de Felipe Amorim precisa municiar o centroavante Elton, autor de seis gols da equipe até agora nesta Série B.

FICHA TÉCNICA – Ponte Preta x Figueirense

PONTE PRETA

Ivan, Ruan, Renan Fonseca, Léo Santos e Danilo Barcelos; João Vitor, Lucas Mineiro, Tiago Real e Matheus Vargas; André Luis e Júnior Santos. Técnico: Gilson Kleina.

FIGUEIRENSE

Denis; Diego Renan, Pereira, Trevisan e João Paulo; Zé Antônio, Betinho, Ferrareis, Daniel Costa e Felipe Amorim; Elton. Técnico: Rogério Micale.

ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique, auxiliado por Michael Correia e Luiz Claudio Regazone (trio do RJ).

DATA E HORA: às 21h30min desta sexta-feira.

LOCAL: Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

