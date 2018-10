Vinte e quatro de julho, 2 a 1 sobre o Vila Nova. Essa foi a última vitória do Figueirense no Orlando Scarpelli. Neste sábado, o Alvinegro tem mais uma oportunidade para encerrar o jejum que já dura quase três meses. Às 19h, a equipe de Rogério Micale, que busca seu primeiro triunfo pelo clube, encara o Coritiba em confronto que pode manter viva a esperança pelo acesso na Série B do Brasileiro.

Quando bateu o time goiano em casa, o Figueirense vivia excelente momento na competição e estava no G-4, ocupando a terceira posição. Após acumular seis jogos sem vencer como mandante – quatro empates e duas derrotas –, o Alvinegro despencou para a 10ª colocação, a oito pontos da zona de acesso. A sequência sem triunfo também dura seis partidas. O último resultado positivo foi o 1 a 0 sobre o rival Avaí.

A escalação do Figueirense terá mudanças em relação à derrota por 1 a 0 para o Sampaio Corrêa na rodada passada. Micale volta a ter à disposição quatro jogadores que estavam suspensos: o zagueiro Nogueira, o volante Matheus Sales, o meia Jorge Henrique e o atacante Elton. O treinador, porém, não confirmou a equipe que inicia o confronto. Já o meia Ferrareis cumpre suspensão.

– É contra um concorrente que briga com a gente. Jogo duro e que temos de fazer o melhor, voltar a vencer. Tem um tempo que não vencemos. Precisamos ganhar, ainda mais jogando em casa. Temos de dar o máximo, buscar os três pontos, e ainda sonhar com a vaga no G-4 – falou o atacante Elton, que com cinco gols é artilheiro do Alvinegro na Série B ao lado de Ferrareis e Henan.

Poupados no confronto em São Luís, os volantes Betinho e Pereira foram liberados e treinaram com o elenco ao longo da semana. O meia Renan Mota ainda não reúne condições para atuar e permanece entregue ao departamento médico.

Em caso de novo tropeço, o Figueirense praticamente encerra as chances de acesso e inicia mais cedo o planejamento para a temporada 2019.

FICHA TÉCNICA - FIGUEIRENSE X CORITIBA

FIGUEIRENSE

Denis; Diego Renan, Nogueira, Cleberson e João Paulo; Zé Antônio e Betinho; Felipe Amorim (André Santos), Jorge Henrique e Juninho; Elton. Técnico: Rogério Micale.

CORITIBA

Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa e Abner; Vitor Carvalho, Simião e Jean Carlos; Chiquinho, Guilherme Parede e Alecsandro. Técnico: Argel Fucks.

ARBITRAGEM: Emerson de Almeida Ferreira, auxiliado por Celso Luiz da Silva e Marcus Vinicius Gomes (trio de MG).

DATA E HORÁRIO: sábado, às 19h.

LOCAL: Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

