O Figueirense está estacionado há três rodadas na 11ª colocação da Série B do Campeonato Brasileiro. Além de tentar melhorar a posição na classificação, a equipe comandada pelo técnico Rogério Micale busca o triunfo — diante da Ponte Preta, às 21h30min de sexta-feira, fora de casa — para não ter a série sem vitória ampliada e ficar entre os times que ficaram mais jogos sem ganhar na competição. Nesta lista, atualmente, o Figueira é o sexto, junto de outras três equipes, que acumularam ou acumulam sete partidas sem comemorar a conquista de três pontos na competição.

Chega a sete a quantidade de duelos que o Alvinegro não vence. O CRB passa pelo mesmo e desde a 25ª rodada não sabe o que é ganhar. Os dois times empataram quatro e perderam três destas sete últimas partidas. Outros três times já chegaram a ficar sete jogos sem vencer na competição: Criciúma, Goiás (séries iniciadas na primeira rodada) e o Vila Nova.

A pior sequência sem ganhar nesta Série B pertence ao Sampaio Corrêa. A equipe maranhense, e que vive momento de reação para escapar do rebaixamento, chegou a ficar 12 duelos sem ganhar. Em sequência estão Juventude, com 10 jogos, e Boa Esporte, Paysandu e Ponte Preta, com oito partidas cada.

Os times que tiveram as menores séries sem vitória são: Fortaleza, Avaí, Guarani e Londrina. Destes quatro, três repetiram a sequência de quatro partidas sem triunfo. Apenas o Leão viveu este jejum de vitórias uma vez.

Confira a seguir o ranking de sequências sem vitórias.

Maiores séries sem vitórias na Série B

Sampaio Corrêa - 12 jogos (R11 a R22)

Juventude - 10 jogos (R18 a R26)

Boa Esporte - 8 jogos (R8 a R15)

Paysandu - 8 jogos (R9 a R16)

Ponte Preta - 8 jogos (R23 a R29)

Figueirense - 7 jogos (R25 até agora)

CRB - 7 jogos (R25 até agora)

Goiás - 7 jogos (R1 a R7)

Criciúma - 7 jogos (R1 a R7)

Vila Nova - 7 jogos (R5 a R11)

São Bento - 6 jogos (R11 a R16)

Coritiba - 6 jogos (R18 a R23)

Oeste - 5 jogos (R7 a R11)

Atlético-GO - 5 jogos 2x (R7 a R11) e (RR27 a R31)

CSA - 5 jogos (R9 a R13)

Brasil-RS - 5 jogos (R20 a R24)

Londrina - 4 jogos 2x (R4 a R7) e (R13 a R16)

Guarani - 4 jogos 2x (R10 a R13) e (R23 a 26)

Fortaleza - 4 jogos 2x (R14 a R17) e (R24 e R27)

Avaí - 4 jogos (R16 a R 19)

Veja mais notícias do Figueirense

Confira a tabela da Série B do Brasileiro 2018