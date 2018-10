O Figueirense acabou com a seca de vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Foram oito partidas seguidas sem triunfo até o 3 a 2 sobre o Criciúma neste sábado. O resultado obtido no Orlando Scarpelli tira o que os jogadores alvinegros tinham como um “peso”. Não bastasse o fim do jejum, ganhar o jogo minimiza muito o risco do rebaixamento da equipe preta e branca. Os atletas respiraram mais aliviados após o último apito.

- Parece que tira o peso das nossas costas, estávamos precisando vencer. Vinhamos um bom tempo sem ganhar. O time mostrou poder de superação grande. Conseguimos a virada e nos mantermos firmes para vencer — destacou o atacante Elton, autor do primeiro dos três gols.

Passado o tento do centroavante, o Criciúma conseguiu a virada com dois de Alex Maranhão ainda no primeiro tempo. Passado o intervalo, o Figueirense voltou melhor e virou o placar. Renan Mota fez o segundo e Henrique Trevisan, com uma generosa pitada de sorte, foi o autor do gol que decretou o triunfo alvinegro.

- Foi importante. Precisávamos da vitória após oito jogos, porque esse grupo trabalha forte. Tivemos um momento ruim na partida, em que desligamos. Mas o grupo não se entregou. A gente vinha carregando o peso de ficar sem vencer, agora mudou e o esse peso vai sair — comentou Trevisan, também à rádio CBN Diário.

O próximo compromisso do Figueirense na Série B do Campeonato Brasileiro será na sexta-feira. Às 20h30min, a equipe encara o Oeste na Arena Barueri.

Veja mais notícias do Figueirense

Confira a tabela da Série B do Brasileiro 2018