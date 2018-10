Uma das novidades do Figueirense na partida mais recente, o empate em 2 a 2 com o Coritiba, foi o meia Daniel Costa. O técnico Rogério Micale olhou pelo jogador que chegou ao Orlando Scarpelli para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro em detrimento da indisposição de Jorge Henrique para o duelo e a condição física ruim de André Santos na ocasião. Ao entrar em campo, o atleta que disputou o Catarinense pelo Tubarão fez a sexta partida pelo clube após longa espera. Não conseguiu encantar como no Sul do Estado, mas acredita que ficou mais perto do futebol que o fez ser chamado de “Mago” pela torcida do Peixe e pretende apresenta-lo nos sete jogos que restam na competição nacional.

— O jogador gosta de se sentir importante dentro da equipe. O jogador que vê que pode decidir, que pode ajudar, que consegue fazer em campo, sai mais satisfeito da partida. Nesse jogo eu fiz algumas jogadas, dei alguns passes, sai satisfeito de poder ajudar a equipe a chegar no gol. Vou procurar trabalhar para melhorar a questão técnica e física — contou o meia, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira.

O desempenho diante do Coxa é a esperança do jogador de 28 anos em estar presente na próxima escalação. Na sexta-feira, às 21h30min, o Figueira vai encarar a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Daniel Costa sabe que necessita de ritmo de jogo, a partida passada foi a sexta dele pelo clube, mas espera contar novamente com a confiança do técnico Rogério Micale.

— Temos que aproveitar para mostrar ao treinador que temos condição de trabalhar, que assimilar o trabalho dele, se encaixa no que ele pretende para a equipe. Eu gostei muito, trabalho de intensidade, de marcação em cima, de focar o gol, atacar sempre em direção ao gol. Trabalhar a cada dia para mostrar ao Micale que posso fazer parte do trabalho dele — disse Daniel Costa, que não indicou se continua no Figueira ou retorna ao Tubarão ao final da temporada.

