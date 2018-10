O Figueirense tem desfalques para o próximo compromisso na Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida das 21h30min desta sexta-feira, diante da Ponte Preta, três zagueiros do elenco estão indisponíveis (Cleberson, Eduardo e Nogueira) e o meia-atacante Jorge Henrique continua ausente para recuperação de lesão. A situação, no entanto, não aborrece o técnico Rogério Micale. Ele aproveita a situação para seguir a busca pela formação que considera ideal, assim como a primeira vitória no comando da equipe.

— Tem que achar uma equipe base e para conseguir o resultado imediato tem que mexer um pouco. Pelos resultados não virem, temos que buscar. Mas todos os jogadores trabalham de forma igualitária. Se eu tirar um e colocar outro, está preparado. Por isso não me preocupo com as ausências, eu vejo como aproveitamento de oportunidade — avaliou o treinador do Alvinegro.

O zagueiro Nogueira sente dores no joelho esquerdo e não esteve nos treinamentos desta semana. Já Cleberson recebeu o diagnóstico de lesão muscular na coxa direita nesta quinta-feira, enquanto Eduardo segue em tratamento no departamento médico. Por outro lado, o treinador conta com o retorno do meia-atacante Gustavo Ferrareis, que cumpriu suspensão no empate com o Coritiba. Ainda, vai utilizar o volante Betinho entre os titulares.

—São jogadores importantes, durante a temporada mostraram regularidade, Betinho estava muito bem antes da contusão, está voltando ainda, readquirindo ritmo, sofreu uma lesão novamente e entrou o Matheus Sales. Agora o Betinho está apto a voltar e vai depender do esquema, podemos até mudar alguma coisa. O Ferrareis também tem muita qualidade, veloz, incisivo, nos ajuda muito. Mas tenho que ver como está no estado anímico, para me dar uma resposta. Ferrareis jogou o ano todo, o serviço dele foi muito bem feito aqui, quero que continue dos dando esse retorno. Mas preciso desse retorno já, agora — apontou.

Desta forma, a provável escalação do Figueirense para a partida desta sexta-feira tem: Denis; Diego Renan, Pereira, Trevisan e João Paulo; Zé Antônio, Betinho, Ferrareis, Daniel Costa e Felipe Amorim; Elton.

