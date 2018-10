Vencer para acabar de vez com o risco de rebaixamento. O Figueirense busca o triunfo diante do Criciúma na partida das 16h30min deste sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, para tentar eliminar o risco de rebaixamento. O técnico Rogério Micale anseia ganhar a partida não apenas para ter a primeira vitória no comando da equipe, mas também para poder conseguir iniciar o planejamento para a próxima temporada – ele tem contrato com o Figueira até o final do ano seguinte.

— Eu estou precisando de uma vitória, porque nos incomodamos muito com isso, vim com a expectativa de brigar para subir e por isso aceitei voltar no fim da temporada, pelo carinho ao clube, pelo que me proporcionou. Mas o que a gente precisa é estar bem de cabeça, ter tranquilidade, é um jogo em que precisamos estar bem. Se vencermos, tudo será página virada. Teremos uma página em branco para construir uma nova história. Falar do que passou só traz mais peso. A gente precisa de força para uma nova história — falou o treinador do Alvinegro

Para tirar o tal "peso" das costas, o treinador faz algumas alterações na escalação. As mais significativas são a saída de Diego Renan para que Matheus Sales ocupe a lateral direita e o retorno de Daniel Costa para a armação das jogadas. A dupla de zaga com o Pereira e Trevisan está mantida, assim como o Juninho e Felipe Amorim pelos lados e Elton como o homem referência no ataque preto e branco. Micale deixa para trás o esquema com três volantes do revés diante da Ponte Preta e buscar um Figueira mais agressivo.

— Precisamos da vitória, então estamos tentando fazer uma montagem de elenco para ir bem. Estamos trabalhando em cima de dados, números, mas acima de tudo é estar com a cabeça boa, tem que controlar a ansiedade. Sei que não tenho uma situação de pedir paciência ao torcedor, não temos mais essa condição, mas precisamos vencer para eliminar a possibilidade de sofrer mais para a frente e dar início ao processo que a gente quer.

